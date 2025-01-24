Украина должна вернуть свои территории и победить – кандидат в канцлеры Германии Мерц

Лидер консервативной партии ХДС и кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае его избрания одним из ключевых приоритетов станет справедливое завершение войны России против Украины. На мероприятии в Берлине 23 января Мерц заверил, что будет продолжать поддерживать Украину.

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Он подчеркнул, что завершение российской агрессии должно означать победу Украины, сохранение ее территориальной целостности и свободу выбора политических и военных союзов. Об этом пишет Der Spiegel.

"Победа означает восстановление территориальной целостности Украины с демократически избранным правительством, реализующим свой государственный суверенитет".

В то же время, Мерц воздержался от комментариев относительно возможного пакета помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро, предназначенного для финансирования поставок вооружений.

Как и действующий канцлер Олаф Шольц, он подчеркнул, что Германия не должна становиться стороной войны.

Напомним, Трамп заявил, что Путин войной в Украине разрушает Россию.

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