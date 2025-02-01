Украина одержала яркую победу над Германией в квалификации Евро-2026

Сборная Украины по футзалу продолжает уверенное выступление в отборе на чемпионат Европы 2026 года. В третьем туре квалификации команда Александра Косенко одолела Германию со счетом 5:3, укрепив свои позиции в группе 1 и приблизившись к выходу в следующий этап. Этот результат стал важным подтверждением силы и мастерства украинского футзала, а также очередным шагом к главному европейскому турниру. Благодаря этой победе сборная демонстрирует стабильность, необходимую для успешного выступления на международном уровне.

С первых минут поединка украинцы действовали агрессивно, навязывая соперникам высокий темп и прессинг. Однако первыми отличились хозяева – Ак воспользовался моментом и открыл счет. Этот гол не сломил гостей: они активизировали атакующие действия, и вскоре Микитюк сравнял счет, удачно сыграв на добивании после удара партнера. Игра набирала обороты, и уже в середине первого тайма стало понятно, что украинцы намерены полностью контролировать ход матча.

Постепенно Украина перехватила инициативу. Жук и Семенченко добавили два мяча, что позволило сборной уверенно выйти вперед. Перед перерывом Корсун точным ударом довел преимущество гостей до 5:1, но немцы не сдавались и перед уходом на перерыв сократили разрыв, реализовав пенальти. Команда Косенко продемонстрировала не только индивидуальное мастерство, но и тактическую подготовку, что позволило им доминировать на площадке.

Второй тайм начался с активных действий хозяев, которые стремились отыграться. Снова Ак показал индивидуальное мастерство, реализовав выход один на один с голкипером Савенко. Однако украинская команда грамотно оборонялась, не позволяя соперникам сократить разрыв в счете. В заключительные минуты немцы выпустили пятого полевого игрока, но изменить ход матча не смогли. Важно отметить роль вратаря Савенко, который совершил несколько ключевых сейвов, не позволив сопернику навязать борьбу в концовке игры.

Эта победа подчеркивает стабильность и высокий уровень игры украинской команды. Она продолжает лидировать в группе 1 и демонстрировать амбиции на успешное выступление на Евро-2026. Впереди еще важные матчи, но этот результат дает основания для оптимизма украинским болельщикам. Следующие игры покажут, насколько команда готова к борьбе с сильнейшими европейскими сборными, но уже сейчас можно уверенно сказать, что она является одним из фаворитов своей группы.

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