Украина планирует возвращать беженцев из Германии – Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмигаль выразил надежду, что все беженцы, сбежавшие из Украины в Германию из-за полномасштабного вторжения РФ, скоро вернутся на Родину.

Как заявил Шмигаль, правительство "совершенно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, сбежавших в первые дни войны или после нее". Об этом пишет Welt.

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"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решение, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее", - подчеркнул премьер.

Напомним, мы уже писали об основных положениях встречи Зеленского с журналистами.

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