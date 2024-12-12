Украина планирует возвращать беженцев из Германии – Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмигаль выразил надежду, что все беженцы, сбежавшие из Украины в Германию из-за полномасштабного вторжения РФ, скоро вернутся на Родину.
Как заявил Шмигаль, правительство "совершенно заинтересовано в возвращении в нашу страну всех украинцев, сбежавших в первые дни войны или после нее". Об этом пишет Welt.
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"Мы договорились с немецкой стороной и нашим новым министром национального единства работать вместе и находить решение, как мы можем вернуть всех украинцев как можно скорее", - подчеркнул премьер.
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