Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны захватили в плен 27 российских военнослужащих на территории Курской области Российской Федерации. В сообщении Десантно-штурмовых войск отмечается, что украинские воины выполняют боевые задачи в рамках содержания определенных районов на территории Курской области РФ.

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По данным ДШУ, среди пленных есть офицеры, сержанты и солдаты разных подразделений российской армии: мотострелковые войска, морская пехота, Воздушно-десантные войска и другие формирования. Об этом сообщает ДШВ в Facebook.

Пленники представляют разные регионы России, а также временно оккупированный Севастополь. Все раненые бойцы получили первую медицинскую помощь.

Напомним, ситуация в Покровске и Великой Новоселке перестала быть контролируемой украинским командованием.

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