Українські десантники взяли 27 окупантів у полон

Бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України разом із іншими підрозділами Сил оборони захопили в полон 27 російських військовослужбовців на території Курської області Російської Федерації. У дописі Десантно-штурмових військ зазначається, що українські воїни виконують бойові завдання в рамках утримання визначених районів на території Курської області РФ.

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За даними ДШВ, серед полонених є офіцери, сержанти та солдати різних підрозділів російської армії: мотострілецьких військ, морської піхоти, Повітряно-десантних військ та інших формувань. Про це повідомляє ДШВ у Facebook.

Полонені представляють різні регіони Росії, а також тимчасово окупований Севастополь. Усі поранені бійці отримали першу медичну допомогу.

Нагадаємо, ситуація на Покровську та Великій Новосілці перестала бути контрольованою українським командуванням.

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