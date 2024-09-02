Украинские коты не 'м’явкають': как правильно на украинском называть их 'язык'

Когда речь идет о звуках, которые издают коты, мы часто употребляем фразу "коти м'явкають". Однако это неправильно, ведь для описания "языка кошек" в украинском языке существует другое слово.

Автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, почему слово "м'явкати" не является правильным и какое слово следует использовать вместо него.

"Молчаливая кошка опаснее, чем та, что "м'явкає". Тем более, кошка "м'явкати" не может, потому что украинские коты не "м'явкають", – отметила она.

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Ольга Багний разъяснила, что в украинском языке корректно употреблять выражения "коти нявкають", "нявчать" или"нявкотять" для описания звуков наших пушистых любимцев.

Просмотрите видео, чтобы подробнее узнать, почему говорить "кіт м'явкає" неправильно.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех украинских фразах взамен банальному "пока".

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