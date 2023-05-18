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Украинские морпехи на Донбассе дали прикурить скрывавшимся среди посадок российским гранатометчикам (видео)

Былим Елена

Украинские морпехи на Донбассе дали прикурить скрывавшимся среди посадок российским гранатометчикам (видео)

На Донецком направлении украинским защитникам удалось разбить спрятанную среди посадок гранатомет врага. По российской технике отработали операторы дронов.

В сети появилось видео работы операторов "смертоносных птиц". Оно опубликовано на странице в Фейсбук 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

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На кадрах можно увидеть, как аэроразведка из БПЛА заметила позицию вражеского АГС. Несколькими сбросами с дрона он был "отминусован".

"Экипаж БПЛА первого батальона 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обнаружил и отработал по позиции вражеского АГС в Донецкой области", – говорится в описании под видео.

Предлагаем узнать эпическую историю о том, как россияне трижды не смогли эвакуировать свою подбитую технику с поля боя.

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