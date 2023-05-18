Украинские морпехи на Донбассе дали прикурить скрывавшимся среди посадок российским гранатометчикам (видео)

На Донецком направлении украинским защитникам удалось разбить спрятанную среди посадок гранатомет врага. По российской технике отработали операторы дронов.

В сети появилось видео работы операторов "смертоносных птиц". Оно опубликовано на странице в Фейсбук 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Читайте также: "Хорошо горит и разлетается в клочья": десантники эффектно уничтожили танк оккупантов (видео)

Видео дня

На кадрах можно увидеть, как аэроразведка из БПЛА заметила позицию вражеского АГС. Несколькими сбросами с дрона он был "отминусован".

"Экипаж БПЛА первого батальона 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обнаружил и отработал по позиции вражеского АГС в Донецкой области", – говорится в описании под видео.

Предлагаем узнать эпическую историю о том, как россияне трижды не смогли эвакуировать свою подбитую технику с поля боя.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!