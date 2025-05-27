Украинские пенсионеры могут получить 1 000 грн к пенсии: названы условия

Одинокие украинцы, которым исполнилось 80 лет и которые получают пенсию по возрасту, имеют право на ежемесячную доплату в размере 944 гривны. Для ее оформления нужно обратиться в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд с необходимыми документами.

Это предусмотрено Законом "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Ежемесячная доплата составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, который в 2025 году определен на уровне 2361 гривна. Об этом пишет OBOZ.UA.

Ежемесячная выплата в размере 944 гривны может иметь критическое значение для пожилых людей, которые остались без посторонней помощи. Однако эта надбавка предоставляется не всем пенсионерам, а только тем, кто соответствует определенным критериям:

возраст от 80 лет и старше;

одинокое проживание (без родственников, которые могут осуществлять уход);

наличие заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода;

получение пенсии по возрасту.

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Обратите внимание: пенсионеры, получающие выплаты по инвалидности, не имеют права на эту конкретную надбавку, однако могут претендовать на другие формы помощи при условии соответствия отдельным требованиям. Для получения ежемесячной доплаты требуется:

подать заявление в органы социальной защиты или Пенсионный фонд;

предоставить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости ухода.

Каждый случай рассматривается индивидуально, и если все условия будут подтверждены, доплату начислят ежемесячно вместе с основной пенсией.

В условиях постоянного роста цен, тарифов на коммунальные услуги и расходов на лечение, такая финансовая поддержка приобретает особое значение. Она не только помогает улучшить материальное положение, но и свидетельствует о заботе государства о наиболее социально уязвимых категориях населения.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинских пенсионеров получит прибавки в 2025 году и сколько выплатят.

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