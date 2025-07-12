Украинские пенсионеры могут получить пять дополнительных выплат: подробности

Кроме основной пенсии, украинцы имеют право на получение дополнительных средств. Это могут быть, в частности, надбавки для доноров или одиноких пенсионеров.

Согласно информации, предоставленной ПФУ, пенсионеры в Украине могут получить ряд дополнительных выплат. Об этом сообщает "24 Канал".

Надбавка за возраст

Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет могут получить доплату в размере 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен, а те, кому больше 80, – 570 гривен.

Доплата для одиноких пенсионеров

Одинокие пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2025 году составит 944 гривны.

Для того чтобы получить средства, необходимо быть в возрасте от 80 лет, нуждаться в постоянном уходе по состоянию здоровья и получать пенсию по возрасту.

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Помощь от ООН

Пенсионеры, проживающие в зоне активных боевых действий, могут получить финансовую помощь от ООН при условии, что они не получали международной поддержки с 1 марта 2023 года и имеют пенсию менее 3 250 гривен.

Размер выплаты определяется как разница между текущей социальной помощью человека и суммой 3 250 гривен. Программа охватывает такие области: Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую.

Доплата за проживание в зоне радиационного загрязнения

Пенсионеры, постоянно проживающие в зонах обязательного или добровольного отселения вследствие аварии на ЧАЭС, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 2361 гривна.

Доплата для почетных доноров

Лицо, которое бесплатно сдало 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых доз плазмы, получает статус Почетного донора Украины.

Почетные доноры крови имеют право на надбавку к пенсии в размере 10% от утвержденного прожиточного минимума для одного человека, которая начисляется ежемесячно. В 2025 году прожиточный минимум составляет 2 920 гривен, поэтому надбавка для почетных доноров с 1 января будет составлять 292 гривны.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вырастет минимальная пенсия.

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