Украинские полярники показали Антарктиду в ''цветах Барби'': фото

Национальный антарктический научный центр показал невероятные пейзажи, наблюдаемые украинскими полярниками в Антарктиде. Здесь небо и виды окрасились в нежный розовый цвет, заполонивший все вокруг.

В своем Фейсбуке Национальный антарктический научный опубликовал волшебные фото с континента, представив "розовый оттенок Антарктиды" в "цветах Барби", чрезвычайно популярный после выхода на экраны американского фэнтезийно-комедийного фильма, основанного на истории игрушки "Барби" от Mattel.

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Полярники отмечают, что в мировом восприятии Антарктида может показаться отдаленным, суровым и монохромным краем. Однако на самом деле этот континент скрывает безграничное разнообразие цветов, которое наглядно продемонстрировали эти фотографии.

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В рамках проекта "Цвета Антарктиды" Национального антарктического научного центра ученые показали впечатляющие фотографии, где континент покрыт нежным и романтичным оттенком розового – который ассоциируется с известным "цветом Барби".

Полярники говорят, что розовый оттенок появляется во время жарких рассветов и закатов, когда небо не затянуто облаками. Отражаясь в океане, цвета неба создают неповторимую гамму, вокруг плавно перетекая от розового к пастельным оттенкам, придавая естественным пейзажам невероятный романтизм.

Эти невероятные фото удалось снять одному из участников экспедиции, биологу 28-й Украинской антарктической экспедиции Сергею Глотову.

Раньше полярники заснимали необычное и редкое явление в небе. Они назвали его "мечтой полярного метеоролога".

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