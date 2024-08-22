Украинские силы американскими бомбами уничтожили в Курской области опорный пункт вместе с оккупантами (видео)

Воздушные силы ВСУ в Курской области ударили американскими высокоточными бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту российской оккупационной армии.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он опубликовал видео результатов точного удара.

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Как сообщил Олещук, атака была совершена 22 августа 2024 с использованием высокоточных американских бомб GBU-39.

В результате удара полностью уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами, подразделение радиоэлектронной борьбы, а также значительное количество российской техники и вооружения. По предварительным данным, погибли до 40 российских военнослужащих.

Что известно о высокоточных управляемых американских авиабомбах GBU-39

Высокоточная бомба GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) – это американская легкая управляемая высокоточная авиационная бомба. Вес бомбы составляет всего 130 кг, но благодаря современной системе наведения и мощной боевой части она способна уничтожить широкий спектр целей: от легкой бронетехники до построек.

GBU-39. Источник: mil.in.ua

GBU-39 использует современные системы наведения, что позволяет ей поражать цели с очень высокой точностью, минимизируя побочные потери.

Бомба может быть сброшена с большой высоты, что позволяет самолету оставаться вне зоны досягаемости враждебных средств ПВО. Помимо самолетов, GBU-39 может быть запущена из наземных установок HIMARS, что значительно расширяет ее возможности.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

12 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находится около тысячи квадратных километров территории России. В этот же день президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал ситуацию с мероприятием ВСУ в Курской области России. В своем очередном видеообращении глава государства подчеркнул, что украинские войска на Курщине контролируют районы, из которых российская армия наносила удары по Сумской области.

15 августа 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Зеленскому, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области.

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