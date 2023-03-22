Украинские военные отразили вражеский штурм и уничтожили танк россиян (видео)

Украинские военные продолжают отражать нашествие оккупантов на разных участках фронта. В частности, бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады удалось отразить вражеский штурм.

Кроме того, защитники Украины ликвидировали российский танк вместе с личным составом врага. Об этом сообщили на канале Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

"Враг пытался прорвать линию обороны ВСУ. Но не учел, что наткнулся на наших воинов – "Винницких скифов". Ребята не просто удержали позицию, но и уничтожили орковский танк вместе с экипажем", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть российский горящий танк. Возле дороги можно увидеть следы неудачного маневра оккупантов.

Точные потери живой силы врага не указаны. Время и место ликвидации российского танка не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее спецназовцы СБУ за одну ночь "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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