Украинские военные ювелирно уничтожили 10 'вагнеровцев' под Бахмутом (видео)

Украинские военные героически держат оборону Бахмута в Донецкой области и успешно отражают наступления "вагнеровцев". В частности, город обороняют бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Военным накануне удалось благодаря дрону DJI Mavic 3 за день уничтожить сразу 10 наемников ППК "Вагнер". Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Отмечается, что мастерски ликвидировали оккупантов бойцы группы Code 9.2. 3-го батальона 92-й ОМБр.

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На видео можно увидеть, как украинские военные обнаружили тайник оккупантов и сбросили туда взрывчатку. Таким образом удалось уничтожить передовую группу "вагнеровцев".

Видео дня

По данным военнослужащих, россиян не пытались спасти другие оккупанты, поэтому они скончались в окопах.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ранее украинские военные под Бахмутом провели ряд успешных контратак и "накрошили" врагов. Ликвидацией противника занимались бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады.

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