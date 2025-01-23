Украинский рынок труда в ближайшие 5 лет: какие профессии станут популярными, а какие ждут сокращения
В современном мире изменения происходят очень стремительно, поэтому бизнес вместе с работодателями должен адаптироваться к новым реалиям. В ближайшие пять лет определенные профессии, в частности в технологической сфере, образовании и рабочих специальностях, станут более востребованными. В то же время некоторые другие, такие как кассиры, секретари и работники почты, могут исчезнуть или значительно сократиться.
Эта информация приведена в исследовании Future of Jobs Report 2025, подготовленном в рамках Всемирного экономического форума. Об этом пишет Oboz.ua. Авторы документа подчеркивают, что в период с 2025 до 2030 года на рынок труда будут влиять следующие ключевые факторы:
- увеличение цифровизации;
- рост стоимости жизни;
- адаптация к изменениям климата;
- геополитическая напряженность
В этот период больше всего будет расти спрос на вакансии, связанные с технологиями. Особенно востребованными станут финтех-инженеры, специалисты по искусственному интеллекту и эксперты по машинному обучению. Среди популярных направлений также будут:
- преподаватели высших и средних учебных заведений;
- работники сельского хозяйства;
- водители доставки;
- строители;
- продавцы;
- работники пищевой промышленности;
- медсестры;
- социальные работники;
- сидели.
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Исследователи считают, что 39% навыков, которые сейчас востребованы у работников, за следующие пять лет претерпят изменения. Наименьшее значение будут иметь умения, связанные с физической ловкостью, выносливостью и точностью, хотя на высоком уровне эти навыки все же будут оставаться ценными. Поэтому представителям таких профессий следует готовиться к возможным сокращениям:
- кассиры;
- билетные контроллеры;
- административные ассистенты;
- секретари;
- работники почтовых служб;
- банковские кассиры;
- работники, занимающиеся вводом данных.
Есть также навыки, которые в будущем станут важными, хотя пока не являются таковыми. Это, в частности, умение работать с сетями, знания в области кибербезопасности и управления окружающей средой. Для того чтобы удовлетворить требования рынка труда в течение следующих пяти лет, работодатели должны привлекать новые таланты и сохранять имеющиеся. Для этого им следует организовать:
- повышение квалификации;
- автоматизацию рабочих процессов;
- повышать зарплату;
- обеспечивать гибкий и инклюзивный подход.
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