Украинский рынок труда в ближайшие 5 лет: какие профессии станут популярными, а какие ждут сокращения

В современном мире изменения происходят очень стремительно, поэтому бизнес вместе с работодателями должен адаптироваться к новым реалиям. В ближайшие пять лет определенные профессии, в частности в технологической сфере, образовании и рабочих специальностях, станут более востребованными. В то же время некоторые другие, такие как кассиры, секретари и работники почты, могут исчезнуть или значительно сократиться.

Эта информация приведена в исследовании Future of Jobs Report 2025, подготовленном в рамках Всемирного экономического форума. Об этом пишет Oboz.ua. Авторы документа подчеркивают, что в период с 2025 до 2030 года на рынок труда будут влиять следующие ключевые факторы:

увеличение цифровизации;

рост стоимости жизни;

адаптация к изменениям климата;

геополитическая напряженность

В этот период больше всего будет расти спрос на вакансии, связанные с технологиями. Особенно востребованными станут финтех-инженеры, специалисты по искусственному интеллекту и эксперты по машинному обучению. Среди популярных направлений также будут:

преподаватели высших и средних учебных заведений;

работники сельского хозяйства;

водители доставки;

строители;

продавцы;

работники пищевой промышленности;

медсестры;

социальные работники;

сидели.

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Исследователи считают, что 39% навыков, которые сейчас востребованы у работников, за следующие пять лет претерпят изменения. Наименьшее значение будут иметь умения, связанные с физической ловкостью, выносливостью и точностью, хотя на высоком уровне эти навыки все же будут оставаться ценными. Поэтому представителям таких профессий следует готовиться к возможным сокращениям:

кассиры;

билетные контроллеры;

административные ассистенты;

секретари;

работники почтовых служб;

банковские кассиры;

работники, занимающиеся вводом данных.

Есть также навыки, которые в будущем станут важными, хотя пока не являются таковыми. Это, в частности, умение работать с сетями, знания в области кибербезопасности и управления окружающей средой. Для того чтобы удовлетворить требования рынка труда в течение следующих пяти лет, работодатели должны привлекать новые таланты и сохранять имеющиеся. Для этого им следует организовать:

повышение квалификации;

автоматизацию рабочих процессов;

повышать зарплату;

обеспечивать гибкий и инклюзивный подход.

Напомним, ранее мы рассказывали, у кого из украинских специалистов резко повысились зарплаты.

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