Украинским беженцам объяснили, как вернуться домой без паспорта

Украинские беженцы, находящиеся в других странах, могут вернуться в Украину без загранпаспорта. Для этого нужно оформить удостоверение личности на возвращение.

Речь идет о гражданах, выехавших с временно оккупированных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что для возвращения в Украину через Германию можно только в пределах транзитного перелета из страны выдачи удостоверения в Украину без оставления транзитной зоны аэропорта, то есть без пересечения германской государственной границы.

В свою очередь Польша требует украинцев дополнительно оформить транзитную визу. Если беженец направляется на территорию страны из Литвы, Беларуси или государств, где отсутствует польская дипломатическая миссия и невозможно оформить визу, вопрос пропуска будет рассматриваться комендантом Пограничной службы.

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Территорию Болгарии можно будет проехать с удостоверением и транзитной визой.

Румыния разрешает ехать транзитом в Украину с "белым паспортом" без визы.

Турция позволит пересечь границу из южных и восточных стран с удостоверением личности на возвращение в Украину. Однако из стран ЕС в Турцию сейчас нельзя въехать с этим документом.

Напомним, в Украине расширили права выезда за границу лиц с ограниченными возможностями.

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