Украинским пенсионерам повысят пенсии: когда и кому

В 2025 году украинских пенсионеров ожидает двухэтапное повышение выплат, о чем сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона. План предусматривает традиционную мартовскую индексацию и дополнительный рост пенсий летом для отдельных категорий граждан.

Несмотря на сокращение бюджетного трансферта, министерство уверяет, что средств для проведения индексации достаточно. Жолнович отметила положительную динамику в уплате единого социального взноса (ЕСВ), отмечая важность его легальной уплаты для обеспечения пенсионных выплат.

Летнее повышение пенсий связано с ожидаемой пенсионной реформой, которая находится на стадии доработки и требует одобрения Верховной Радой. По словам министерши, больше всего выиграют от этих изменений пенсионеры с длительным стажем выхода на пенсию. Размер повышения зависит от индивидуальных показателей оплаченного ЕСВ и трудового стажа.

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Жолнович также заверила, что реформа не предусматривает уменьшения высоких пенсий: "Никому ничего не уменьшат. Те, кто имеет большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать".

Таким образом правительство стремится сбалансировать пенсионную систему, обеспечивая справедливое повышение выплат с учетом индивидуального взноса каждого пенсионера.

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