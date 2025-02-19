Украинским водителям грозит 3400 грн штрафа за несвоевременную замену прав: кого могут наказать

В Украине водительское удостоверение оформляется сроком на 30 лет, и многие не уделяют внимания его своевременной замене. Однако есть случаи, когда обновление документа является обязательным в определенные законом сроки. Если этого не сделать, водителю может грозить штраф в размере 3400 грн.

Одно из главных оснований для срочной замены водительского удостоверения – изменение личной информации. В случае смены фамилии, имени или отчества водитель должен обновить документ. Чаще всего с этим сталкиваются женщины после заключения брака, однако многие не спешат обращаться для переоформления прав, пишет UAportal со ссылкой на "Твоя машина".

Согласно украинскому законодательству, водитель должен заменить удостоверение в течение 10 дней после смены личных данных. Если же он продолжит управлять транспортным средством с устаревшей информацией, это будет считаться нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере 3400 грн.

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Процесс замены водительского удостоверения стал значительно проще. В МВД Украины отмечают, что подать заявку можно:

воспользовавшись приложением Дія – без личного посещения сервисного центра;

дистанционно, оформив доставку нового документа по почте.

Эти онлайн-сервисы помогают избежать очередей и значительно упрощают процедуру.

Чтобы избежать штрафов и возможных проблем при управлении авто, водителям следует вовремя обновлять удостоверение в случае изменения личных данных. Благодаря цифровым сервисам процесс замены занимает минимум времени, а получить новый документ можно без необходимости посещать сервисный центр.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой штраф за непристегнутый ремень грозит украинским водителям в 2025 году.

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