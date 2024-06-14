Украинцам будут отправлять повестки на почту: при каких условиях она будет считаться врученной

В Украине после 16 июля повестки можно будет отправлять по обычной почте. В этот день истекает установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, как будет работать механизм. Повестка считается врученной, если человек подписался лично о получении, сообщает ТСН.

Однако уже после 16 июля алгоритм вручения повесток по почте изменится.

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"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо он возвращается и таким образом опять же считается, что он был доставлен... Если человека не было физически на месте и возвращается, то тогда запускается механизм административного правонарушения", – объяснил спикер Минобороны.

Добавим, что повестка, которую оставят в дверях, не будет считаться законно врученной. Впрочем, повестку сочтут врученной, если ее вручат лично человеку, к которому он касается.

Кроме того, на ней следует поставить подпись о получении. Иначе – этот документ не будет иметь юридическую силу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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