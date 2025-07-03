Украинцам будут выплачивать до 1 млн грн помощи: кто сможет получить средства

В Украине функционирует программа единовременной денежной помощи для военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий. Согласно действующему правительственному постановлению, финансовая поддержка предоставляется как травмированным, так и семьям погибших.

Министерство социальной политики информирует, что средства выплачиваются пострадавшим в результате обстрелов, взрывов или боевых действий, а также членам семей погибших. Об этом пишет сайт "Эксперт".

Помощь могут получить:

гражданские и военные, получившие ранения, контузии или травмы;

лица с инвалидностью, вызванной враждебными действиями;

родственники, потерявшие своих близких во время войны.

Сумма выплат составляет:

1 000 000 грн – в случае смерти;

800 000 грн – для лиц с инвалидностью I группы;

500 000 грн – для лиц с инвалидностью II группы;

200 000 грн – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

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Заявление можно подать:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн через портал ПФУ или приложение "Действие" (после интеграции).

К заявлению необходимо приложить:

документы, подтверждающие ранение или смерть (МСЭК, справки, выписки);

документы, подтверждающие личность и родственные связи (для родственников погибшего).

Кроме финансовой помощи, пострадавшие имеют право на медицинскую и психологическую реабилитацию, получение средств для восстановления функций, компенсацию за потерю имущества, а также возможность получить направление на санаторное лечение. Все эти процессы организуются через Национальную систему учета пострадавших, и в ближайшем будущем планируется запуск электронного реестра для более удобного доступа к поддержке.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие выплаты имеют право военные, потерявшие трудоспособность и как их оформить.

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