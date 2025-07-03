rus
Українська
Экономика

Украинцам будут выплачивать до 1 млн грн помощи: кто сможет получить средства

Анастасия Крыщук

Украинцам будут выплачивать до 1 млн грн помощи: кто сможет получить средства
Денежная помощь для пострадавших в результате войны. Источник: Фото из открытых источников

В Украине функционирует программа единовременной денежной помощи для военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий. Согласно действующему правительственному постановлению, финансовая поддержка предоставляется как травмированным, так и семьям погибших.

Министерство социальной политики информирует, что средства выплачиваются пострадавшим в результате обстрелов, взрывов или боевых действий, а также членам семей погибших. Об этом пишет сайт "Эксперт".

Помощь могут получить:

  • гражданские и военные, получившие ранения, контузии или травмы;
  • лица с инвалидностью, вызванной враждебными действиями;
  • родственники, потерявшие своих близких во время войны.

Сумма выплат составляет:

  • 1 000 000 грн – в случае смерти;
  • 800 000 грн – для лиц с инвалидностью I группы;
  • 500 000 грн – для лиц с инвалидностью II группы;
  • 200 000 грн – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Читайте также: Военнослужащим выплатят по 70 000 грн в июле: кто сможет получить средства

Заявление можно подать:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • онлайн через портал ПФУ или приложение "Действие" (после интеграции).

К заявлению необходимо приложить:

  • документы, подтверждающие ранение или смерть (МСЭК, справки, выписки);
  • документы, подтверждающие личность и родственные связи (для родственников погибшего).

Кроме финансовой помощи, пострадавшие имеют право на медицинскую и психологическую реабилитацию, получение средств для восстановления функций, компенсацию за потерю имущества, а также возможность получить направление на санаторное лечение. Все эти процессы организуются через Национальную систему учета пострадавших, и в ближайшем будущем планируется запуск электронного реестра для более удобного доступа к поддержке.

Напомним, ранее мы рассказывали, на какие выплаты имеют право военные, потерявшие трудоспособность и как их оформить.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ДеньгиПомощьЭкономика