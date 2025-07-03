Украинцам будут выплачивать до 1 млн грн помощи: кто сможет получить средства
В Украине функционирует программа единовременной денежной помощи для военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий. Согласно действующему правительственному постановлению, финансовая поддержка предоставляется как травмированным, так и семьям погибших.
Министерство социальной политики информирует, что средства выплачиваются пострадавшим в результате обстрелов, взрывов или боевых действий, а также членам семей погибших. Об этом пишет сайт "Эксперт".
Помощь могут получить:
- гражданские и военные, получившие ранения, контузии или травмы;
- лица с инвалидностью, вызванной враждебными действиями;
- родственники, потерявшие своих близких во время войны.
Сумма выплат составляет:
- 1 000 000 грн – в случае смерти;
- 800 000 грн – для лиц с инвалидностью I группы;
- 500 000 грн – для лиц с инвалидностью II группы;
- 200 000 грн – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.
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Заявление можно подать:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- онлайн через портал ПФУ или приложение "Действие" (после интеграции).
К заявлению необходимо приложить:
- документы, подтверждающие ранение или смерть (МСЭК, справки, выписки);
- документы, подтверждающие личность и родственные связи (для родственников погибшего).
Кроме финансовой помощи, пострадавшие имеют право на медицинскую и психологическую реабилитацию, получение средств для восстановления функций, компенсацию за потерю имущества, а также возможность получить направление на санаторное лечение. Все эти процессы организуются через Национальную систему учета пострадавших, и в ближайшем будущем планируется запуск электронного реестра для более удобного доступа к поддержке.
Напомним, ранее мы рассказывали, на какие выплаты имеют право военные, потерявшие трудоспособность и как их оформить.
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