Украинцам грозит потеря пенсии: ключевые причины и алгоритм восстановления

В 2025 году часть украинских пенсионеров рискуют потерять право на пенсионные выплаты. Это может произойти как из-за действий самих получателей, так и из-за обстоятельств, на которые они не оказывают влияния.

Пенсионный фонд Украины выделил четыре основных основания, по которым пенсии могут перестать начисляться. Об этом идет речь на официальном сайте.

Пенсионные выплаты могут быть приостановлены в соответствии с положениями закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по следующим причинам:

Если пенсия была назначена на основе ложных или недостоверных документов.

В случае смерти пенсионера.

Если пенсионер не получал пенсионные выплаты в течение шести месяцев.

В случае переезда пенсионера в страну, с которой у Украины нет соглашения о пенсионном обеспечении.

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Отмечается, что выплаты можно возобновить, обратившись с соответствующим заявлением в государственный орган. Это можно сделать лично или, при необходимости, послать документы по почте, если пенсионер временно находится за границей.

Как восстановить пенсионные выплаты

Для возобновления пенсионных выплат, согласно информации Пенсионного фонда, необходимо подать заявление в соответствующий орган. Это можно сделать лично или послать документы по почте, если пенсионер временно находится за пределами Украины.

В случае подачи заявления по почте необходимо добавить следующие документы:

копию документа, подтверждающего получение временной защиты или статуса беженца, а также регистрацию места временного проживания за границей;

оригинал документа, удостоверяющего, что пенсионер жив (его можно получить в дипломатических учреждениях Украины за границей);

копию паспорта гражданина Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине скоро проведут масштабное повышение всех пенсий.

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