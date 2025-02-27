Украинцам грозят наказания за нарушение прописки: что нужно знать
Регистрация места проживания или прописка является важным этапом административных процедур в Украине. В 2025 году этот процесс претерпел определенные изменения, способствующие его упрощению и цифровизации.
Редакция UAportal рассматривает процедуру регистрации для взрослых и детей, какие документы необходимо представить и какие последствия ожидают за нарушение сроков регистрации. Согласно действующим нормам, лицо, снявшееся с регистрации по предыдущему месту жительства, должно пройти регистрацию по новому адресу в течение 30 дней. В случае нарушения этого срока возможны штрафы.
Процедура прописки производится в день подачи всех необходимых документов. Если лицо желает, снятие с предыдущего места регистрации и регистрация по новому адресу могут быть выполнены одновременно.
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Для того чтобы сняться с регистрации, следует обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), органы местного самоуправления или исполнительные органы на селе. Следует иметь при себе паспорт и заполнить соответствующее заявление.
Какие документы нужны для регистрации места жительства в 2025 году
Для регистрации места проживания взрослым необходимо предоставить:
- Паспорт или ID-карту регистрируемого лица.
- Паспорт владельца жилья (если регистрация проходит в чужом доме).
- Документ, подтверждающий право собственности на жилье.
- Военный билет (для военнообязанных).
- Заявление на снятие с предварительной регистрации (если это актуально).
- Квитанцию об уплате административного сбора.
Как осуществить регистрацию места жительства ребенка
Для прописки ребенка в Украине в 2025 году необходимо подготовить:
- Паспорта или ID-карты обоих родителей.
- Свидетельство о рождении ребенка.
- Квитанцию об уплате административного сбора.
- Согласие ипотекодержателя или доверенного собственника (если жилье в ипотеке).
- Заполненное заявление на регистрацию.
Согласие владельца жилья не требуется, если регистрация ребенка происходит по адресу прописки родителя.
Как получить справку о месте регистрации
Есть несколько вариантов получить выписку о прописке:
- Лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или орган регистрации.
- Заказать справку через портал или мобильное приложение "Действие".
Какие штрафы угрожают за отсутствие прописки в 2025 году
Если срок регистрации незначительно превышен (более 30 дней), лицу могут выписать предупреждение. В случае, когда просрочка длится больше года, налагается штраф в пределах от 17 до 51 гривны (1-3 тысяч рублей).
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