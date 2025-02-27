Українцям загрожують покарання за порушення прописки: що потрібно знати

Реєстрація місця проживання або "прописка" є важливим етапом адміністративних процедур в Україні. У 2025 році цей процес зазнав певних змін, що сприяють його спрощенню та цифровізації.

Редакція UAportal розглядає процедуру реєстрації для дорослих і дітей, які документи необхідно подати та які наслідки чекають за порушення строків реєстрації. Згідно з чинними нормами, особа, яка знялася з реєстрації за попереднім місцем проживання, повинна пройти реєстрацію за новою адресою протягом 30 днів. У разі порушення цього терміну можливі штрафи.

Процедура прописки відбувається в день подачі всіх необхідних документів. Якщо особа хоче, зняття з попереднього місця реєстрації та реєстрація за новою адресою можуть бути виконані одночасно.

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Для того щоб знятися з реєстрації, слід звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), органів місцевого самоврядування або виконавчих органів на селі. Потрібно мати при собі паспорт та заповнити відповідну заяву.

Які документи потрібні для реєстрації місця проживання у 2025 році

Для реєстрації місця проживання дорослим потрібно надати:

Паспорт або ID-картку особи, яка реєструється.

Паспорт власника житла (якщо реєстрація відбувається в чужому помешканні).

Документ, що підтверджує право власності на житло.

Військовий квиток (для військовозобов’язаних).

Заяву на зняття з попередньої реєстрації (якщо це актуально).

Квитанцію про сплату адміністративного збору.

Як здійснити реєстрацію місця проживання дитини

Для прописки дитини в Україні у 2025 році необхідно підготувати:

Паспорти або ID-картки обох батьків.

Свідоцтво про народження дитини.

Квитанцію про сплату адміністративного збору.

Згоду іпотекотримача або довіреного власника (якщо житло в іпотеці).

Заповнену заяву на реєстрацію.

Згода власника житла не потрібна, якщо реєстрація дитини відбувається за адресою прописки одного з батьків.

Як отримати довідку про місце реєстрації

Є кілька варіантів отримати витяг про прописку:

Особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органу реєстрації.

Замовити довідку через портал або мобільний додаток "Дія".

Які штрафи загрожують за відсутність прописки у 2025 році

Якщо термін реєстрації перевищено незначно (більше 30 днів), особі можуть виписати попередження. У випадку, коли прострочення триває більше року, накладається штраф у межах від 17 до 51 гривні (1-3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

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