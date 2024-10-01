Украинцам назвали регионы, в которых будет самая тяжелая ситуация со светом этой зимой

Энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения из-за массированных ударов со стороны России, что повлечет значительную нехватку электроэнергии в зимний период, особенно в восточных регионах.

В интервью для "Новости.LIVE" об этом сообщила Инна Совсун, которая является членом комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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Совсун подчеркнула, что в результате российских обстрелов больше всего поврежденной генерации находится на востоке Украины. Она акцентировала внимание на том, что две ключевые электростанции расположены на западе страны, и главная задача – обеспечить электроснабжение для восточных регионов. Однако из-за повреждения линий передачи может сложиться ситуация, когда электроэнергия есть, но нет возможности доставить ее в Харьков, что повлечет неравномерное распределение электроэнергии между различными областями.

Также она отметила, что ситуация с электроснабжением в Запорожье остается сложной из-за постоянных атак объектов энергетической инфраструктуры. Она обратила внимание на то, что местные власти могут принять лишь ограниченные меры, такие как установка турбин для обеспечения энергией критически важных объектов. Для Харькова этот вопрос особенно важен, поскольку существует значительная вероятность, что, несмотря на наличие электроэнергии в стране, ее доставка в город может быть невозможной.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинцев коснется новый тариф на электроэнергию с 1 октября.

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