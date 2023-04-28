Украинцам объяснили, как изменятся пенсии с 1 мая

В Украине был проведен масштабный перерасчет пенсии в марте и апреле. В частности, выплаты повысили пенсионерам, которые продолжают работать и получать стаж.

Впрочем, выплата повышенных пенсий будет произведена задним числом в июне. Граждане получат одновременно доплаты за апрель и май.

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Всего пенсионные выплаты повысили для около 600 тысяч пенсионеров, продолжающих работать. Размер повышения зависит от размера выплаты и приобретенного стажа.

В мае в Украине не запланированы никакие повышения пенсионных выплат для отдельных категорий граждан. Денежные выплаты будут на счетах пенсионеров в июне, но они не лишатся надбавки за предыдущие два месяца.

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Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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