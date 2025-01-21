Украинцам планируют выплачивать до 40 тыс. грн помощи от государства: кто сможет получить средства

В Украине планируют реформировать систему помощи для лиц, которые получили травмы или серьезно заболели после 1 июля 2026 года. С этой целью Министерство социальной политики подготовило законопроект, предлагающий введение нового механизма социального страхования под названием "еПотенциал".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики. Ожидается, что реформа будет касаться лиц, застрахованных в рамках системы обязательного социального страхования. Данная реформа должна обеспечить более оперативную и эффективную помощь для граждан, а также внедрить цифровые инструменты для облегчения взаимодействия между государством и населением.

Министерство также стремится улучшить поддержку для ветеранов, нуждающихся в лечении, реабилитации или помощи в поиске работы. После демобилизации Защитники и Защитницы, которые лечатся или восстанавливаются после ранений, полученных на фронте, будут обеспечены всесторонней помощью от государства через систему "еПотенциал".

Реформа не затронет украинцев со статусом инвалидности. Все имеющиеся льготы для таких граждан сохранятся. Если инвалидность установлена пожизненно, человек будет иметь право на выплаты и льготы до конца жизни.

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Какой будет денежная поддержка украинцев после 2026 года

Больничные выплаты будут осуществляться в течение всего периода лечения и восстановления. Получение этих выплат будет возможным до 14 месяцев, в то время как сейчас этот срок составляет лишь 120 дней. Кроме того, реформа предусматривает, что:

будет введена комплексная поддержка независимо от наличия статуса: еще на этапе лечения или реабилитации человек сможет получать не только медицинскую помощь и больничные выплаты, но и средства для реабилитации или социальные услуги (например, помощь в уходе или выполнении домашних дел);

лица, которым болезнь или травма затрудняют возвращение к работе, будут иметь полноценную поддержку для обеспечения возможности зарабатывать на жизнь. В случае необходимости еще во время лечения будет оценена потребность в адаптации рабочего места в соответствии с изменениями в здоровье или физических возможностях. Если возвращение на предыдущую работу невозможно, будет организован поиск новой работы или проведена переквалификация;

государственные выплаты будут увеличиваться для лиц, которые полностью потеряли способность работать или вести активный образ жизни;

граждане с частичной потерей трудоспособности будут получать пособие по безработице в течение более длительного периода. Также будет повышен размер этих выплат, что обеспечит стабильную финансовую поддержку, пока человек ищет работу.

Планируется, что социальная помощь для граждан составит 100% от средней заработной платы, которую они получали до ухудшения состояния здоровья. Максимальный размер страховых выплат в случае травм или повреждений на рабочем месте увеличится до 40 тысяч гривен. Выплаты в связи со стойкой утратой трудоспособности будут ограничены суммой 23 610 гривен.

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