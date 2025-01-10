Украинцам рассказали, какие банковские депозиты сейчас самые прибыльные

В сегменте гривневых депозитов, как и в начале года, будет продолжаться главная тенденция – уменьшение спроса на ультракороткие вклады. Это объясняется тем, что процентные ставки по таким депозитам не смогут компенсировать уровень инфляции.

Директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев в комментарии для 24 Канала рассказал, что средние процентные ставки по депозитам на срок от 3 до 6 месяцев составляют около 9,5-10%. В то же время уровень инфляции в первой половине года может достичь 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а во втором квартале – 10%.

"Важным фактором потери популярности таких депозитов является увеличение военного сбора с 1,5% до 5%. Ведь суммарно вкладчикам придется заплатить 23% от суммы начисленных процентов, а это снижает фактическую прибыль до 7 – 8% годовых", – отметил банкир.

Иными словами, выбирая ультракороткие депозиты, люди больше не смогут полностью защитить свои сбережения от инфляции.

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Какие изменения ожидаются в секторе депозитов

Банки продолжат отдавать предпочтение развитию долгосрочных депозитов, поскольку привлеченные средства будут использовать для финансирования своих кредитных программ. Самая высокая доходность пока наблюдается по вкладам сроком от 1 года – в среднем 13%, а иногда до 16%.

Согласно макроэкономическому прогнозу, во второй половине 2025 года ожидается замедление годовой инфляции до 7-8%. Таким образом, клиенты, которые выберут долгосрочные депозиты, смогут не только защитить свои сбережения от инфляции, но и получить чистый пассивный доход в размере 3-4%.

Напомним, что в ноябре 2024 года структура новых депозитов была почти равномерной: на ультракороткие и долгосрочные вклады приходилось примерно по 40%. Однако в декабре ситуация претерпела изменения. Долгосрочные депозиты выбрали уже 60% новых вкладчиков, тогда как доля ультракоротких сократилась до 20%.

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Каким будет депозитный сектор в январе

По словам Замотаева, даже несмотря на снижение привлекательности, банки не планируют отказываться от ультракоротких депозитных программ. Это означает, что для новых клиентов, которые все еще будут отдавать предпочтение вкладам до 6 месяцев, останется доступным так называемое "окно возможностей".

"Мы предполагаем, что по крайней мере в январе именно для таких граждан могут действовать определенные бонусные программы, которые будут стимулировать вкладчиков дополнительным процентом. Размер бонуса может составить в среднем 1 процентный пункт к существующим ставкам", – подчеркивает банкир.

Стоит отметить, что номинальная ставка вместе с бонусом способны повысить доходность ультракоротких депозитов до средних 11%. Однако даже с учетом бонусов они не смогут полностью компенсировать инфляцию.

Напомним, ранее мы рассказывали, что один из украинских банков ввел возможность обмена наличной валюты через банкоматы.

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