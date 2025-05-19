Украинцам урезали субсидии в мае: названа причина

В мае украинцы получили меньшие субсидии, поскольку выплаты рассчитывались за апрель, когда отопительный сезон охватывал только первую половину месяца – с 1 по 15 число. Из-за этого сумма помощи уменьшилась, ведь в расчет брались расходы на отопление только за половину месяца, а не за весь апрель.

Эту информацию обнародовал Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Апрель считается переходным периодом между сезоном отопления и его завершением.

Поскольку отопительный сезон в Украине длится с 16 октября по 15 апреля, то в апреле субсидия начисляется только за дни, когда еще подавалось тепло – с 1 по 15 число. Именно поэтому в мае граждане получают уменьшенную сумму помощи, ведь она охватывает не весь месяц, а только его половину.

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Это правило касается всех видов отопления – централизованного, индивидуального или автономного. Расчет производится в соответствии с утвержденными социальными нормативами на определенный период. В Украине порядок начисления жилищных субсидий четко привязан к продолжительности отопительного сезона:

отопительный сезон: с 1 октября по 30 апреля;

с 1 октября по 30 апреля; Неотапливаемый сезон: с 1 мая по 30 сентября.

Фактический период отопления в большинстве областей начинается 16 октября и завершается 15 апреля, что непосредственно влияет на объем субсидии в заключительные месяцы сезона. Поэтому в октябре и апреле сумма государственной помощи меньше, поскольку охватывает только половину месяца с отоплением. Такая ситуация сложилась и сейчас: в мае украинцы получили субсидию за апрель, но только за 15 дней, в течение которых еще продолжалась подача тепла.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что уменьшение объемов субсидий имеет временный и сезонный характер – это не означает прекращение или уменьшение государственной помощи. Начиная с мая, наступает период без отопления, поэтому при начислении субсидий учитываются только расходы на другие коммунальные услуги, кроме отопления. В ПФУ призывают граждан следить за актуальной информацией об условиях получения субсидий и вовремя обновлять свои данные в случаях изменений в составе семьи, уровне доходов или других обстоятельствах, которые могут повлиять на размер помощи.

Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях для всех получателей субсидии.

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