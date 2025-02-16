Украинцам выплатят по 14 тысяч гривен: кто имеет право и как подать заявку

Украинские работодатели имеют возможность получить ежемесячную финансовую помощь в размере 14 тысяч гривен за трудоустройство граждан в рамках специальной программы. В рамках проекта "Remarket", разработанного для работодателей Ивано-Франковской области, предприниматели могут рассчитывать на финансовую поддержку создания рабочих мест.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Каритас" на своей странице в Facebook. Работодатели, нуждающиеся в новых работниках, могут воспользоваться программой "Деньги за трудоустройство" (CFJ) и получить финансовую компенсацию за оплату труда новых сотрудников, в том числе из уязвимых категорий населения.

"Каритас Коломыя запускает новую инициативу: финансовая помощь для работодателей и больше возможностей для ищущих работу! Это отличный шанс получить поддержку и способствовать созданию новых рабочих мест!" – говорится в сообщении.

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Согласно условиям, при каждом трудоустроенном представителе этой категории будет насчитываться 14,34 тысячи гривен ежемесячно. Эти средства будут покрывать расходы по оплате труда в течение трех месяцев. В благотворительном фонде считают, что программа позволит развивать бизнес и поддержать общину.

Для участия в программе работодателям нужно заполнить специальную анкету по указанной ссылке.

В рамках нового проекта благотворительный фонд также окажет помощь жителям региона в поиске работы. Поддержка будет доступна для граждан, принадлежащих к уязвимым категориям.

"Ищете работу? Caritas поможет вам найти стабильное место с финансовой поддержкой. Мы будем способствовать трудоустройству людей из уязвимых групп именно в вашем регионе", – отмечают организаторы.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться по предоставленной ссылке.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут получить новую финансовую помощь до 20 тыс. грн.

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