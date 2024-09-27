Украинцев ожидает повышение тарифа на свет: нардеп назвал дату

"Укрэнерго" планирует повысить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год, из-за чего он может увеличиться почти в 1,5 раза до 783,71 грн/МВт*ч.

Эту информацию озвучил в эфире телеканала "Новости.Live" народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Он считает, что для обеспечения потребностей "Укрэнерго" понадобится 30 миллиардов гривен, и для этого, возможно, придется повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

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В течение последних трех месяцев тариф подвергся повышению, что в течение года приведет к дополнительному доходу в размере 1 миллиард долларов, и эти средства, по словам Кучеренко, уже выплачиваются украинцами. Кроме того, возможное повышение тарифов от "Укрэнерго" может составить еще 30 миллиардов гривен.

По информации нардепа, пересмотр тарифов для населения может произойти весной.

"До весны никто не будет пересматривать этот тариф для населения, как я понимаю. После весны эта балалайка начнет снова играть и они начнут рассказывать о рыночной стоимости на электроэнергию, о необходимости поднятия и тому подобное. Это неизбежно", – резюмировал Кучеренко.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинцев коснется новый тариф на электроэнергию с 1 октября.

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