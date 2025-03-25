Украинцы имеют право требовать перерасчета пенсий: каких случаев это касается

Граждане Украины могут подать обращение в Пенсионный фонд с просьбой о перерасчете пенсии. Юристы отмечают, что для этого существует как минимум три законных основания.

Пенсию могут пересчитать при росте страхового стажа или повышении зарплаты. Однако в отдельных ситуациях это возможно по личному запросу пенсионера, сообщает UAportal со ссылкой на сайт "Юристи.ua".

Пенсионер не обязан объяснять причину обращения, но может попросить ПФУ самостоятельно подобрать оптимальный способ перерасчета пенсии. В таком случае фонд рассмотрит все возможные варианты и выберет наиболее выгодный.

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Какие существуют основания для перерасчета пенсии

Повышение заработной платы

Если после назначения пенсии человек в течение двух и более лет получал зарплату, выше той, на основе которой рассчитывали выплаты, он имеет право подать заявку на перерасчет. Подавать такое обращение разрешается раз в два года при условии дальнейшего роста дохода.

Увеличение стажа работы

Если при выходе на пенсию лицо имело недостаточный трудовой стаж, но продолжило работать, оно может обращаться за перерасчетом каждые два года, учитывая дополнительный стаж. Однако, если за этот период пенсионер накопил необходимый минимум стажа, перерасчет можно сделать немедленно, не дожидаясь окончания двухлетнего срока.

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Повышение прожиточного минимума

Когда в стране растет прожиточный минимум, пенсионные выплаты пересматриваются автоматически. Для неработающих пенсионеров перерасчет осуществляется с момента повышения минимума, тогда как работающим он проводится после завершения их трудовой деятельности.

В каких случаях еще можно осуществить перерасчет

Дополнительными причинами для пересмотра пенсионных выплат также являются:

представление в Пенсионный фонд новых документов, подтверждающих трудовой стаж или уровень дохода, которые ранее не были учтены;

введение новых надбавок или доплат (например, для военных пенсионеров, за особые заслуги или получение почетных званий "заслуженный" или "народный");

обращение участника боевых действий с заявлением о перерасчете и повышении пенсии;

начисление пенсии в связи с потерей кормильца.

Раньше мы рассказывали, какой страховой стаж сейчас не учитывается.

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