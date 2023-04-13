Украинцы могут получить гуманитарную помощь от шведского бренда: что нужно делать

Шведский бренд ANZA запустил проект гуманитарной помощи всем жителям Украины, которые профессионально или самостоятельно восстанавливают жилье и гражданскую инфраструктуру, разрушенные в результате российской агрессии.

Каждый, кто сейчас выполняет малярные работы в рамках восстановления собственного жилья или зданий социально-бытового назначения, сможет получить малярные кисти ANZA.

Шаги для получения помощи:

Зайдите на страницу партнеров/организаторов (https://kolorit.ua/news/3968/). Заполните анкету, указав свои данные и желаемую помощь. Дождитесь ответа и уберите помощь удобным для вас способом.

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Кто может получить помощь?

Если вы частное лицо и ваше жилье было разрушено с начала войны из-за русской агрессии. Вы восстанавливаете жилье или производите ремонт в новом месте. Или строите новое жилье. Если вы являетесь представителем компании, которая занимается восстановлением страны и делает проекты по восстановлению жителей, объектов социальной инфраструктуры или строит проживание для беженцев. Если вы художник, который участвует в восстановлении страны и делает проекты по восстановлению жителей, объектов социальной инфраструктуры или проживания для беженцев.

Что я могу получить в качестве помощи?

Бренд ANZA предоставляет бесплатно кисти. Вы можете выбрать продукты и указать количество в анкете. Если у вас есть потребность в валиках, укажите это в комментариях.

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Помощь нужна многим, поэтому следует давать запрос на продукты эквивалентно вашей реальной потребности. Бренд оставляет за собой право снизить количество продукции, если это не соответствует реальным потребностям.

Лучшие кисти для восстановления Украины

На сегодняшний день шведский бренд представляет сегмент лучшего малярного инструмента и широко известен в ведущих странах мира. Профессиональные малярные инструменты имеют легкий вес, специальную анатомическую форму и специальные дополнительные крепежи, облегчающие работу при любых условиях.

Для украинцев ANZA отправила именно лучшую PRO линейку, которая гарантирует отличный результат и легкость в работе, ведь этим инструментом без труда достичь равномерного покрытия смогут как профессионалы, так и любители.

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