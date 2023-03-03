Выплаты по 6600 грн от Норвегии для украинцев: как подать заявку

Норвежский совет по делам беженцев в Украине возобновил второй этап денежной помощи украинским переселенцам и пострадавшим от войны гражданам. Будет доступно получение 6600 грн.

На странице NRC в Facebook отмечается, что второй этап регистрации на денежную помощь начат. Она продлится до 20 марта этого года.

"Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) открывает регистрацию на получение многоцелевой денежной помощи для внутренне перемещенных лиц и граждан Украины, проживающих в районах, пострадавших в результате боевых действий и нуждающихся в срочной финансовой поддержке для обеспечения основных потребностей", – отмечается в сообщении.

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В организации сообщили, что украинцы могут получить 6660 грн - по 2220 грн в три месяца на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

"Выплата производится на украинский банковский счет или посредством перевода MoneyGram для людей, у которых нет банковского счета", – говорят в NRC.

Чтобы оставить заявку на помощь, необходимо скачать один из мессенджеров WhatsApp или Viber на свой смартфон. Для регистрации через WhatsApp нужно добавить в контакт номер 0 800 609 844 и отправить на него сообщение с текстом "Привет".

Для регистрации через Viber нужно отскакивать QR-код, который размещен на картинке.

После этого в своем диалоговом окне вы получите сообщения с инструкциями, которые необходимо придерживаться для успешной регистрации.

Отмечается, что из-за большой нагрузки на систему могут возникнуть технические сбои, в таком случае придется подождать и попытаться зарегистрироваться позже.

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