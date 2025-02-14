Украинцы могут получить новую финансовую помощь до 20 тыс. грн: кто имеет право

В феврале 2025 г. отдельные категории граждан смогут получить две формы материальной поддержки. Финансовую помощь инициировал один из городских советов для лиц, пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщила ОО "ВПО Украины". Отмечается, что выплаты предусмотрены жителям Краматорска Донецкой области.

Получить денежную помощь вправе:

краматорцы, подвергшиеся последствиям боевых действий;

граждане, чье жилье или имущество было повреждено в результате российских обстрелов.

Для украинцев, пострадавших в результате военных действий, утвержден специальный механизм предоставления материальной поддержки.

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Материальная помощь предоставляется после подачи личного заявления. Документ необходимо подать в управление труда и социальной защиты населения Краматорского городского совета.

Размер финансовой поддержки зависит от степени повреждений:

за тяжелые ранения предусмотрена выплата 20 тыс. гривен;

за другие травмы – 5 тыс. гривен.

Однако в получении пособия могут отказать в следующих случаях:

если предоставлена неполная или ложная информация;

в случае отсутствия бюджетного финансирования или полного истощения средств.

Подать заявление на восстановление поврежденного жилья можно через приложение "Действие" по соответствующей ссылке. Также принимаются заявки на обследование имущества, пострадавшего в результате российских обстрелов. Для этого следует позвонить по телефону: 099-099-1505.

Жители Краматорского территориального общества могут получить консультацию лично по адресу: ул. В. Черновола, 24, кабинет 1. Прием осуществляется с понедельника по пятницу. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 050-425-0999.

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