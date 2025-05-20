Украинцы могут сократить расходы на коммуналку на 50%: что для этого нужно

В Украине многодетные семьи могут претендовать на 50-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг, при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает 4 240 гривен. Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно быть внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы, и предоставить соответствующий пакет документов.

Как информирует Министерство социальной политики Украины, государство предоставляет многодетным семьям скидку в размере 50% на оплату жилья и коммунальных услуг. Это касается расходов на электроэнергию, газ, воду, а также закупку твердого топлива или сжиженного газа в случае отсутствия централизованного отопления.

Скидка на оплату коммунальных услуг предоставляется как для собственного, так и для арендованного жилья. Она рассчитывается в пределах социальных норм – 21 квадратный метр на каждого члена семьи и дополнительные 10,5 квадратного метра на всю семью. Такой подход позволяет адаптировать помощь к конкретным потребностям домохозяйства.

Для получения льготы необходимо соответствовать финансовому критерию. В 2025 году предельный среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 4 240 грн. Это порог, установленный на уровне налоговой социальной льготы. Например, у матери с тремя детьми совокупный доход 10 000 гривен, что в пересчете на каждого члена дает 2 500 грн – значит, такая семья соответствует условиям и может воспользоваться скидкой.

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Как подать документы для получения льготы

Онлайн – через официальный веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд";

через официальный веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд"; Лично – обратившись в сервисный центр ПФУ, в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в местное управление социальной защиты;

обратившись в сервисный центр ПФУ, в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в местное управление социальной защиты; По электронной почте – отправив документы на e-mail соответствующего территориального подразделения.

После первичного обращения семья должна быть внесена в Единый государственный реестр лиц, имеющих право на льготы. Это является необходимой предпосылкой для дальнейшего получения скидок.

Список необходимых документов

заявление о предоставлении льготы;

свидетельства о рождении детей (для подтверждения статуса многодетной семьи);

справка о печном отоплении (при необходимости);

документы о фактическом месте жительства, если адрес не совпадает с пропиской (например, справка ВПЛ или акт обследования).

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