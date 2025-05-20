Українці можуть скоротити витрати на комуналку на 50%: що для цього потрібно

В Україні багатодітні сім’ї можуть претендувати на 50-відсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що середній дохід на одного члена родини не перевищує 4 240 гривень. Щоб скористатися цією пільгою, потрібно бути внесеним до Реєстру осіб, які мають право на пільги, і надати відповідний пакет документів.

Як інформує Міністерство соціальної політики України, держава надає багатодітним родинам знижку у розмірі 50% на оплату житла та комунальних послуг. Це стосується витрат на електроенергію, газ, воду, а також закупівлю твердого палива чи скрапленого газу у випадку відсутності централізованого опалення.

Знижка на оплату комунальних послуг надається як для власного, так і для орендованого житла. Вона розраховується в межах соціальних норм – 21 квадратний метр на кожного члена родини та додаткові 10,5 квадратного метра на всю сім’ю. Такий підхід дозволяє адаптувати допомогу до конкретних потреб домогосподарства.

Для отримання пільги необхідно відповідати фінансовому критерію. У 2025 році граничний середньомісячний дохід на одну людину в родині не повинен перевищувати 4 240 грн. Це поріг, встановлений на рівні податкової соціальної пільги. Наприклад, у матері з трьома дітьми сукупний дохід 10 000 гривень, що у перерахунку на кожного члена дає 2 500 грн – отже, така сім’я відповідає умовам і може скористатися знижкою.

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Як подати документи для отримання пільги

Онлайн – через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою мобільного додатку "Пенсійний фонд";

– через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або за допомогою мобільного додатку "Пенсійний фонд"; Особисто – звернувшись до сервісного центру ПФУ, до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до місцевого управління соціального захисту;

– звернувшись до сервісного центру ПФУ, до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до місцевого управління соціального захисту; Електронною поштою – надіславши документи на e-mail відповідного територіального підрозділу.

Після первинного звернення сім’я має бути внесена до Єдиного державного реєстру осіб, що мають право на пільги. Це є необхідною передумовою для подальшого отримання знижок.

Перелік необхідних документів

заява про надання пільги;

свідоцтва про народження дітей (для підтвердження статусу багатодітної сім’ї);

довідка про пічне опалення (за потреби);

документи про фактичне місце проживання, якщо адреса не збігається з пропискою (наприклад, довідка ВПО або акт обстеження).

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