Украинцы смогут получать две пенсии: о чем идет речь

В Парламент поступил законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. Документ зарегистрирован под №9212.

Главная задача документа – разгрузить солидарную пенсионную систему и обеспечить большие выплаты будущим пенсионерам. Об этом пишет "Социалка".

Отмечается, что внедрение накопительной системы необходимо, чтобы граждане могли получать выплаты.

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После введения второго накопительного уровня пенсионной системы произойдет ряд изменений. В частности, работники будут платить с зарплаты обязательные ежемесячные взносы в избранный негосударственный пенсионный фонд. Такие же взносы будут делать и работодатели.

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Таким образом, после выхода на пенсию украинцы будут получать две пенсии – гарантированную государством солидарную и персонифицированную накопительную.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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