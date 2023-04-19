Украинцы смогут получать две пенсии: о чем идет речь
В Парламент поступил законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. Документ зарегистрирован под №9212.
Главная задача документа – разгрузить солидарную пенсионную систему и обеспечить большие выплаты будущим пенсионерам. Об этом пишет "Социалка".
Отмечается, что внедрение накопительной системы необходимо, чтобы граждане могли получать выплаты.
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После введения второго накопительного уровня пенсионной системы произойдет ряд изменений. В частности, работники будут платить с зарплаты обязательные ежемесячные взносы в избранный негосударственный пенсионный фонд. Такие же взносы будут делать и работодатели.
Таким образом, после выхода на пенсию украинцы будут получать две пенсии – гарантированную государством солидарную и персонифицированную накопительную.
Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.
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