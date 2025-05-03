Украину зальет дождями: какие области обойдет непогода и где удержится сухая погода

В большинстве регионов Украины в ближайшие дни периодически будет идти дождь. Такую погоду к нам принесут атмосферные фронты.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своей заметке на Facebook. "До конца недели атмосферные фронты обусловят периодические дожди в западных, северных областях, местами в центральных", – отметила она.

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Диденко уточнила, что в Днепропетровской области сохранится сухая погода. Также без осадков будет преимущественно на юго-востоке страны.

Ранее мы рассказывали, что по данным синоптиков, холод отходит, но летом придется подождать.

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