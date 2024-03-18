Умер Король Великобритании Карл III? Кто запустил фейк о смерти

Появилась информация, что король Великобритании Чарльз III скончался. На престол сын Елизаветы II вступил менее года назад. Его коронация прошла 6 мая 2023 года.

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Чарльзу ІІІ было 75 лет. Последние месяцы он лечился от рака.

На сайте Википедии появилась информация о смерти короля:

При этом на сайте Букингемского дворца отсутствует официальная новость о его смерти.

Напомним, король Чарльз ІІІ выставил на аукцион лошадей Елизаветы ІІ.

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