Уникальные ''семейные'' статуэтки 7700 лет нашли в Турции (фото)

В Турции при раскопках нашли уникальные статуэтки из глины. Они датируются примерно 5700 годом до нашей эры.

По данным Arkeonews, эта находка была обнаружена во время раскопок в кургане Улуджак (Ulucak Höyük), одном из старейших неолитических поселений на территории современной Западной Анатолии.

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Раскопки проводятся в этом месте с 2009 года. Ими руководит преподаватель Университета Тракии, профессор доктор наук Озлем Чевик.

По словам археолога, статуэтки, по-видимому, изображают мужчину и женщину. Женщина, держащая ребенка на руках.

Артефакты обнаружили в помещении, которое ученые считали складским. Особый интерес исследователей вызвали необычные головные уборы, напоминающие шляпы.

"Они сильно отличаются от фигурок, найденных в Улучаке, и не имеют известных аналогов в Анатолии", – объяснил профессор Чевик.

Курган Улуджак находится в Турции, примерно в 25 км к востоку от Измира. Он был обнаружен британским исследователем Дэвидом Френчем в 1960 году. Систематические раскопки там начались в 1995 году.

Напомним, австрийские археологи обнаружили прекрасно сохранившиеся руины школы гладиаторов в окрестностях Вены. Хотя раскопки еще не начались, радиолокационные снимки уже показали, что комплекс включал в себя множество комнат, где проживали гладиаторы, а также место для тренировок и большую баню.

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