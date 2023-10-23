Унікальні ''сімейні'' статуетки віком 7700 років знайшли у Туреччині (фото)

У Туреччині під час розкопок знайшли унікальні статуетки з глини. Вони датуються приблизно 5700 роком до нашої ери.

За даними Arkeonews, цю знахідку було виявлено під час розкопок у кургані Улуджак (Ulucak Höyük), одному з найстаріших неолітичних поселень на території сучасної Західної Анатолії.

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Зазначається, що розкопки проводять у цьому місці з 2009 року. Ними керує викладач Університету Тракії, професор доктор наук Озлем Чевік.

За словами археолога, статуетки, мабуть, зображають чоловіка та жінку. Жінка тримає дитину на руках.

Артефакти знайшли в приміщенні, яке вчені вважали складським. Особливий інтерес дослідників викликали незвичайні головні убори, що нагадують капелюхи.

"Вони сильно відрізняються від фігурок, знайдених в Улучаку, і не мають відомих аналогів в Анатолії", – пояснив професор Чевік.

Курган Улуджак знаходиться в Туреччині, приблизно за 25 км на схід від Ізміру. Він був виявлений британським дослідником Девідом Френчем у 1960 році. Систематичні розкопки там почалися 1995 року.

Нагадаємо, австрійські археологи виявили чудово збережені руїни школи гладіаторів на околицях Відня. Хоча розкопки ще не розпочалися, радіолокаційні знімки вже показали, що комплекс включав велику кількість кімнат, де проживали гладіатори, а також місце для тренувань і велику лазню.

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