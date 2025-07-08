Упаковка школьника: правительство ввело новую социальную выплату

7 июля Кабинет Министров принял решение ввести новую социальную инициативу под названием "Упаковка школьника". "Упаковка школьника" предусматривает единовременную финансовую помощь в размере 5 тысяч гривен для семей, дети которых в этом году идут в первый класс и будут учиться в оффлайн-формате.

Вырученные средства можно будет потратить исключительно безналично — на приобретение вещей, необходимых для школы: в частности, канцелярии, книг, одежды и обуви для детей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале по завершении правительственного заседания.

В Министерстве социальной политики пообещали в ближайшее время обнародовать подробную инструкцию по подаче заявок, а также сообщить дату начала регистрации.

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Право на выплату будут иметь все украинские семьи, в которых ребенок впервые идет в школу. Подать заявку можно будет через приложение "Действие". Новая помощь не повлияет на возможность получения субсидий или других видов государственной поддержки.

В правительстве подчеркнули, что запуск программы является частью более широких изменений, призванных создать лучшие условия для жизни и работы в Украине.

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