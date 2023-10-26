Успех всегда будет с вами: как привлечь удачу с помощью зеркала

С зеркалом связано множество примет и поверий, и это не удивительно, поскольку этот предмет считается волшебным. Многие верят в магическую силу определенных фраз. Согласно приметам, если перед выходом из дома посмотреть в зеркало и произнести несколько слов, то это приносит успех.

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Об этом пишет Время Действий.

Утром, когда человек готовится выходить из своей квартиры, можно совершить простой ритуал.

Он включает в себя взгляд в зеркало, с одновременным произнесением такой фразы: "Куда я иду, туда и мой успех."

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По верованиям такие слова привлекают счастье и защищают человека от неудач и конфликтов. Также этот утренний ритуал повышает шансы на успешный день.

"Магическую" фразу рекомендуется произносить перед важными событиями, такими как экзамены, собеседования, совещания и другие важные моменты.

К тому же, взгляд в зеркало перед выходом из дома сам по себе хорошая примета.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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