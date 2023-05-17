Успейте приготовить: как сварить сиреневый мед

Сезон сирени в разгаре. Торопитесь, пока цветы еще сочные, сварить сиреневое варенье, как в народе еще называют "сиреневым медом".

Цветки сирени имеют приятный аромат и некоторую кислинку, что делает их популярными для использования в кулинарии. Варенье из цветов сирени имеет нежный вкус и аромат, и его можно использовать как джем, или добавлять в разнообразные блюда.

Для приготовления варенья выбирайте кусты сирени, растущие подальше от дорог и экологически опасных мест. Перед приготовлением хорошо промойте цветы и просушите.

Видео дня

Читайте также: Заморозьте и прокипятите: что делать с вареньем, на котором появилась плесень

Вот простой рецепт для приготовления варенья из сирени из расчета получить два литра продукта:

Ингредиенты:

1 кг цветов сирени

2 литра воды

1 кг сахара

Сок из 2 лимонов

1 лимон

Как сварить сиреневый мед:

Тщательно промойте цветы сирени, удаляя любые загрязнения или насекомых.

В большой кастрюле смешайте воду и цветы сирени. По крайней мере, на пол часа оставьте их настояться.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите смесь до кипения. Убавьте огонь и готовьте еще около 20-30 минут, пока цветы не станут мягкими.

Выключите огонь и дайте настаиваться смеси в течение еще 2 часов.

Читайте также: Максимум пользы в одной баночке: как сварить варенье из цветов одуванчика

Используя сито или марлю, процедите жидкость в другую чистую кастрюлю или миску, отделив цветы.

Добавьте сахар и лимонный сок к полученному варенью. Поверните кастрюлю на огонь и готовьте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится.

Продолжайте варить на умеренном огне около часа.

Выключите огонь и оставьте варенье на время, чтобы дать ему остыть. Налейте варенье в стерилизованные стеклянные банки. Добавьте тонко нарезанные кусочки лимона к каждой банке.

Закройте банки крышками и храните в холодильнике.

Эти пропорции могут зависеть от личных предпочтений, поэтому вы можете выбрать количество сахара или лимонного сока.

Советуем вам обратить внимание на три рецепта сочного варенья из яблок, апельсинов и винограда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!