Максимум пользы в одной баночке: как сварить варенье из цветов одуванчика

Одуванчик уже начинает активно цвести, так что не упускайте шанс собрать достаточно цветка этого растения, чтобы приготовить варенье. Это растение содержит много витаминов и микроэлементов, а варенье из одуванчиков по вкусу напоминает мед.

Варенье из одуванчиков при правильном приготовлении будет содержать антиоксиданты, бета-каротин, лютеин, витамины группы В, Е, РР и А. А еще одуванчики цветы содержат натрий, медь, селен, марганец, фосфор, калий, соли кальция, железа. В растении содержится огромное количество витамина С.

Читайте также: Самый весенний суп из крапивы и одуванчика: пошаговый рецепт

Варенье из одуванчика используют как легкое противовоспалительное средство, способное облегчать течение острого и хронического цистита, простудных заболеваний.

Чтобы сварить варенье, нужно собирать цветы, растущие за городом – как можно дальше от дорог, полей, которые могут обрабатываться химическими препаратами.

Как сварить варенье из одуванчиков, пошаговый рецепт:

Нарвите 300 цветков одуванчика и хорошо промойте, обсушите. Налейте в кастрюлю два стакана воды и разведите в ней килограмм сахара. Сварите сироп. В кипящий сироп нужно опустить цветки и проварить в течение 20 минут. За 2-3 минуты до готовности нужно добавить лимонную кислоту (1 ч. л.) или сок, выжатый из половины лимона. Сваренное варенье нужно оставить в кастрюле в сутки, а затем процедить от цветов. Жидкий сироп из одуванчиков снова нужно поставить варить на 20 минут. Разлейте готовое варенье в стерилизованные баночки, закатайте жестяными крышками и поставьте в холодильник. Там он может храниться до 6 месяцев.

Предлагаем вам рецепт салата, который готовят из сорной мокроты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!