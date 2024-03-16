Утром 16 марта в Сызрани дроны атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода (видео)

Утром 16 марта в Самарской области рф произошли взрывы на двух нефтеперерабатывающих заводах. Это Сызранский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ.

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На Сызранском НПЗ взорвалась установка по атмосферно-вакуумной перегонке нефти. В результате произошел сильный пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщают российские СМИ.

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На Новокуйбышевском НПЗ атаку удалось "остановить", по словам губернатора Самарской области. Пострадавших тоже нет.

Оба завода входят в группу "Роснефть". Их мощность составляет 8,9 млн. тонн и 8,8 млн. тонн нефти в год соответственно.

Российское издание "Медуза" прогнозирует рост цен на топливо в рф в результате этих атак.

Это уже не первый случай атаки на НПЗ в россии. В январе 2024 года из-за удара дрона остановил работу Нижегородский НПЗ, что привело к удорожанию бензина.

Цены на бензин АИ-95 на Санкт-Петербургской бирже уже превысили 60 тысяч рублей за тонну. Это максимум с конца сентября 2023 года.

Напомним, 12 марта, в ряде областей России прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Тогда под удар попали, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.

13 марта в Рязани беспилотники ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.

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