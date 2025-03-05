Увеличится ли минимальная пенсия по инвалидности в 2025 году: ответ ПФУ

С 1 марта на Украине стартовала индексация пенсий. Это решение призвано поддержать пенсионеров и учесть рост инфляции и уровня заработных плат.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале индексации пенсий в 2025 году, подчеркнув, что это часть общей стратегии государства по финансовой поддержке граждан. В Офисе президента отметили, что также активно обсуждаются другие программы поддержки, такие как "є Підтримка", "єОселя", "Сделано в Украине" и многие другие. Об этом сообщает ПФУ.

"Несмотря на сложную ситуацию, мы находим средства для поддержки украинцев и национальных производителей. Программа "еподдержка" уже выплатила 13 миллиардов гривен, а более 5 миллионов человек воспользовались программой "Национальный кэшбек". Это свидетельствует о необходимости таких инициатив", - отметил президент.

Индексация пенсий подразумевает повышение на 10% с учетом инфляции и роста зарплат. В пресс-службе Пенсионного фонда Украины также сообщили, что на эти цели в бюджете ПФУ предусмотрено 44,7 миллиарда гривен. В то же время, в 2025 году не планируются другие повышения, кроме индексаций.

Напомним, что минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну, минимальная зарплата — 8000 гривен, а прожиточный минимум — 2920 гривен.

Пенсионная реформа 2025 года

Согласно планам Украина разрабатывает новую пенсионную реформу, которая будет предусматривать обязательные отчисления в размере 9% от зарплаты на накопительную пенсию. Это позволит будущим пенсионерам получить до 40% от средней зарплаты в течение их жизни: 20% из накопительной системы, еще 20% из солидарной. Такая система может быть введена с 2026 года. В то же время не планируется повышение налогов для граждан, поскольку взносы будут извлечены из текущего ЕСВ и НДФЛ.

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Новые условия выхода на пенсию

С 2025 года для выхода на пенсию в 60 лет потребуется 32 года страхового стажа. Также для тех, кто достигнет 65 лет с меньшим стажем, предусмотрена государственная социальная помощь вместо пенсии. В случае необходимости граждане смогут докупить отсутствующий стаж, уплатив минимальный страховой взнос.

Льготные условия для военных и работников на вредных производствах

Работники вредных производств, в том числе металлурги и шахтеры, могут выходить на досрочную пенсию, если у них достаточный стаж. Во время военного положения военнослужащие могут получать льготную пенсию, учитывающую их службу в особых условиях.

Доплаты и надбавки для пенсионеров

Пенсионеры-чернобыльцы, проживавшие в зонах отселения с 1986 по 1993 год, получат дополнительную выплату в размере 2,3 тысяч гривен в течение военного положения. Также в 2025 году пенсионеры со сверхурочным трудовым стажем могут рассчитывать на дополнительные выплаты, составляющие 1% от базовой пенсии за каждый год свыше минимума. Так, максимальная доплата за 30 лет сверхурочного стажа составит 708 гривен. Кроме того, пенсионеры старше 70 лет имеют право на возрастную прибавку.

Ограничение для самых больших пенсий

В 2025 году будут введены ограничения для крупнейших специальных пенсий. Это коснется более 17 тысяч пенсионеров, и будет касаться пенсий в размере более 60-100 тысяч гривен. Однако эти ограничения не коснутся выплат для военных или лиц, участвовавших в защите страны.

Реформа пенсионной системы с 1 июля 2025 года

С 1 июля 2025 г. правительство планирует провести реформу пенсионной системы, которая будет предусматривать изменения в начислении и выплатах пенсий по инвалидности. Для лиц с 1 группой инвалидности пенсия будет составлять 100% от пенсии по возрасту, для 2 группы - 90%.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую пенсию получат украинцы с зарплатой в 25 тысяч гривен.

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