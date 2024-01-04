В 20-градусный мороз три района Москвы остались без света и отопления: что произошло (фото и видео)

В москве в ночь на 4 января загорелась подстанция на высоковольтном проезде. В результате пожара более 20 многоэтажных домов в Отрадном, Бибиревом и Медведковом временно остались без света и отопления.

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На месте работают несколько экипажей пожарных. Что стало причиной пожара неизвестно. При этом температура воздуха в Москве составляет 24 градуса мороза.

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Московское МЧС сообщило, что потребителей сейчас переключают на резервную схему электроснабжения.

Сообщение о пожаре на Высоковольтном проезде здание 1/39, по данным МЧС, поступило в 05:44 (мск).

"При прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание на трансформаторной подстанции", — говорится в публикации.

Сведений о пострадавших не поступало.

Напомним, 30 декабря 2023 в российском Белгороде прозвучали громкие выборы. Стало известно, что российское ПВО сбивало воздушные цели над жилыми кварталами города.

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