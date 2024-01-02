Мгновенная карма: одна из запущенных по Украине ракет упала на территории россии (видео и фото)

В селе Петропавловка Воронежской области россии ракета выпала из самолета и разрушила дома местных жителей. Об этом стало известно из сообщений жителей региона в соцсетях.

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Местный житель снял на видео последствия "прилета". На нем можно увидеть воронки от падения ракеты на одной из улиц и разрушенные частные дома.

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По словам жителей Петропавловки, инцидент произошел в 8:38 утра 2 января.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что в деревне упала российская ракета.

"Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксировано аварийное схождение нашего боеприпаса в Острогожском районе. Обошлось без пострадавших, но разрушение зафиксировано, предварительно, в семи домовладениях. У них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", – написал он в телеграм-канале.

Гусев добавил, что на месте работает оперативная группа.

российское минобороны сообщило: "2 января около 9:00 при выполнении полета самолета ВКС над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса, пострадавших нет".

По данным ведомства, повреждения получили шесть частных зданий.

"Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов", — пишет минобороны рф.

Напомним, в ночь на 2 января 2024 года россияне совершили массированную атаку по украинским городам и селам. Были атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты. Враг атаковал шахедами и ракетами разного типа. Силы воздушной обороны уничтожили 72 воздушных целей.

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