Миттєва карма: одна із запущених по Україні ракет впала на території росії (відео та фото)

У селі Петропавлівка Воронезької області росії ракета випала з літака та зруйнувала будинки місцевих мешканців. Про це стало відомо із дописів жителів регіону у соцмережах.

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Місцевий житель зняв на відео наслідки "прильоту". На ньому можна побачити вирви від падіння ракети на одній з вулиць та зруйновані приватні будинки.

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За словами мешканців Петропавлівки, інцидент стався о 8:38 ранку 2 січня.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив, що у селі впала російська ракета.

"Шановні жителі Воронезької області, сьогодні зафіксовано аварійне сходження нашого боєприпасу в Острогозькому районі. Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях. У них можуть бути пошкоджені скління та покрівля, що несуть конструкції. Інформація уточнюється", – написав він у Телеграм-каналі.

Гусєв додав, що на місці працює оперативна група.

російське міноборони повідомило: "2 січня близько 9:00 при виконанні польоту літака ВКС над населеним пунктом Петропавлівка у Воронезькій області відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу, постраждалих немає".

За даними відомства, пошкодження зазнали шість приватних будівель.

"Проводиться розслідування обставин того, що сталося. На місці працює комісія для оцінки характеру пошкоджень та надання допомоги у відновленні будинків", – пише міноборони рф.

Нагадаємо, у ніч на 2 січня 2024 року росіяни здійснили масовану атаку по українських містах та селах. Було атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об’єкти. Ворог атакував шахедами та ракетами різного типу. Сили повітряної оборони знищили 72 повітряні цілі.

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