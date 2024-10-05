В Африке обнаружили камень возрастом 2 миллиарда лет, в котором нашли древнейшие образцы живых микробов (фото)

Международная группа ученых совершила сенсационное открытие, которое может переписать наши представления о зарождении жизни на Земле и других планетах. В глубинах Южной Африки, в древних магматических породах 2 миллиарда лет, ученые обнаружили живые микроорганизмы.

Это самые древние образцы живых микробов, когда-либо найденные в таких древних породах. Исследование, опубликованное в журнале Microbial Ecology, подтверждает, что жизнь может существовать в экстремальных условиях и в течение невероятно продолжительных промежутков времени.

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Микробы, обитающие в этих древних породах, развились в условиях полной изоляции от внешнего мира и обладают очень медленным метаболизмом, что позволило им выжить миллиарды лет.

Команда исследователей пробурила 15 метров вглубь земли в магматическом комплексе Бушвельда, известном своими богатыми месторождениями руд. В образцах породы, взятых из глубины, ученые обнаружили микробные клетки, плотно упакованные в трещинах.

Микробы, процветающие в породе. Источник: link.springer.com

Камень, которому 2 млрд лет. Источник: link.springer.com

Микробы, процветающие в породе. Источник: link.springer.com

Микробы, процветающие в породе. Источник: link.springer.com

Микробы, процветающие в породе. Источник: link.springer.com

С помощью специальных методов исследования ученые подтвердили, что эти микробы родственны для образца породы, а не загрязнители.

Ученые считают, что подобные микроорганизмы могут существовать на Марсе, где возраст пород достигает нескольких миллиардов лет.

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